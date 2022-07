Das bereits mehrmals angekündigte neue, wohnortnahe Pflegekonzept mit insgesamt 28 Pflegeregionen und 70 Subregionen startet nun mit einem Pilotprojekt in Schattendorf.

SCHATTENDORF. Ab September wird Schattendorf Pflegestützpunkt für die Versorgung und Betreuung der Gemeinden Draßburg, Baumgarten, Schattendorf, Loipersbach, Marz und Rohrbach. Neben der mobilen Hauskrankenpflege werden Tagesbetreuung betreutes Wohnen und eine umfassende Pflege- und Sozialberatung angeboten.

„Monatlich evaluiert“

„Wir setzen mit dem neuen Modell einen revolutionären Schritt, der gut geplant sein muss. Deshalb nehmen wir uns die Zeit für ein Pilotprojekt, dass wissenschaftlich begleitet und monatlich evaluiert wird. Wir wollen vor allem wissen, wie der optimale Personalmix aussieht“, erklärt der Geschäftsführer der Sozialen Dienste Burgenland (SDB), Johannes Zsifkovits.

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuung

„Schattendorf hat sich deshalb angeboten, weil hier ohnehin die Errichtung eines betreuten Wohnens geplant war“, so LR Leonhard Schneemann. Derzeit wird noch eifrig an der Fertigstellung gearbeitet. Bgm. Thomas Schneemann versichert aber, dass bis zum Pilotstart im Herbst alle Bauarbeiten beendet sind. Für das betreubare Wohnen sind sechs Wohneinheiten vorgesehen, für die Tagesbetreuung geht Johannes Zsifkovits in der Region von einer Präsenz von 10 Personen aus.

Mitarbeiterinnen des Soziales Dienstes Schattendorf

Für den Großteil der Pflegebedürftigen wird sich nichts ändern, weil der bereits seit vielen Jahre tätige Soziale Dienst Schattendorf in den Gemeinden Schattendorf, Draßburg, Baumgarten und Loipersbach tätig war. Nun werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Sozialen Dienste Burgenland eingegliedert. In weiterer Folge sollen Marz und Rohrbach einen Subregion mit einem eigenen Stützpunkt werden.

2024 im ganzen Land

2024 soll das Modell im gesamten Burgenland ausgerollt werden. Es wird dann für jede der 28 Regionen jeweils eine Trägerorganisation geben, die alle Leistungen anbietet.

Lokalaugenschein auf der Baustelle zu den Einrichtungen der Tagesbetreuung und beutes Wohnen.

Foto: LMS

hochgeladen von Christian Uchann

Zahl der Pflegebedürftigen steigt

LR Schneemann sieht in diesem neuen Konzept mit Pflege- und Subregionen einen „revolutionären Weg“, um die „qualitativ, hochwertige Pflege und Betreuung auch für die Zukunft finanziell abzusichern.“ Er weist in diesem Zusammenhang auf die demographische Entwicklung und die steigende Zahl der Pflegebedürftigen hin. So sind aktuell 5 Prozent der burgenländischen Bevölkerung über 85 Jahre alt. Im Jahr 2050 werden es bereits 11 Prozent sein.

Wohnortnahe Pflege in 70 Subregionen des Burgenlandes

Schattendorf baut für Generationen