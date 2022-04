Anlässlich der vom Land Burgenland organisierten Sammelaktion für Opfer des Ukraine-Krieges wurde beim Feuerwehrhaus in Sigleß eine Spendenbox aufgestellt. Es wurde eine Summe von 4.250 Euro von der Bevölkerung gespendet.

SIGLESS. Der Gemeinderat der Gemeinde Sigleß hat die Verdoppelung des Betrages beschlossen. Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger und die Mitglieder des Gemeindevorstandes freuen sich, insgesamt 8.500 Euro an die "Nachbar in Not"-Hilfe für die Ukraine zu spenden.

Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger bedankt sich für die Hilfsbereitschaft und ist stolz, dass sich die Bevölkerung ihrer Gemeinde mit den Opfern solidarisch zeigt und so großzügig unterstützt.

Anfang März wurde eine gemeinsame Spendenaktion mit dem Land Burgenland und den Feuerwehren des Landes für die Ukraine auf die Beine gestellt. 195 Feuerwehren haben dabei mitgeholfen. Aus dem Bezirk Mattersburg beteiligten sich 22 Feuerwehren, die 189 Paletten an Hilfsgütern sammelten.

Die Bevölkerung konnte dabei Sachspenden bei den Ortsfeuerwehren abgeben. Nach der Übernahme der Spenden machten sich die Helfer daran, die Güter zu sortieren und auf Paletten zu verpacken, um sie für den Abtransport bereit zu stellen. Koordiniert wurde der Transport im Bezirk Mattersburg durch das Bezirksfeuerwehrkommando.

Die Wehren hatten dabei die Möglichkeit, direkt die zentrale Sammelstelle des Landes, bei der Spedition König in Wulkaprodersdorf, anzufahren oder das Sammelgut bei der Bezirksstützpunktfeuerwehr in Mattersburg zwischenzulagern, die in weiterer Folge den Transport nach Wulkaprodersdorf koordinierte.

