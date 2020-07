Wer heuer seinen Urlaub zu Hause verbringt und trotz allem ein wenig Sommerfeeling haben möchte, kann top aktuelle Sommerkleidung in "Mein Laden" in Mattersburg erwerben.

MATTERSBURG. Im "Mein Laden", dem Second Hand Shop des gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes gefördert vom AMS Burgenland und vom Land Burgenland mit Sitz in Mattersburg, finden vom 10. bis 14. August von 9 bis 18 Uhr die bereits legendären 1Euro Tage statt.

Das heisst, dass das gesamte Bekleidungssortiment wird um einen Euro angeboten. Außerdem sind an diesen Tagen alle Möbel, Geschirr, Deko-Artikel, Elektrogeräte, Spielsachen und vieles mehr um 50 Prozent reduziert.

Eine helfende Hand

Wer Hilfe bei einem Umzug braucht, etwas transportieren muss ist bei "Mein Laden" genau richtig: es wird ein Transport- und Übersiedlungsservice geboten und gerne wird auch bei Arbeiten rund um's Haus unterstützt.