In Rohrbach am Seepark entsteht eine neue Wohnanlage, am Mittwoch fand hierfür der offizielle Spatenstich statt.

ROHRBACH. Am 22. Juni 2022 fand bei strahlendem Sonnenschein der Spatenstich für das neue Bauprojekt am Seepark in Rohrbach statt. Im Beisein von Bürgermeister Günter Schmidt, den beiden Vbgm./in Waltraud Gartner und Michael Mihalits, Baumeister Ing. Michael Polleres-Vogler und Architekt DI Karl Rudischer fiel der Startschuss für die Reihenhäuser und Wohnungen.

Reihenhäuser und Wohnungen zum Wohlfühlen

Insgesamt sollen auf diesem Areal 15 Doppelhäuser und acht Wohnungen entstehen. Die Häuser sind unterkellert. Die Bewohner der Häuser sowie der Wohnungen im Erdgeschoß können sich auf einen großzügigen Eigengarten freuen. Die Wohnungen im Obergeschoß werden mit einem gemütlichen Balkon ausgestattet. Ein zusätzliches Highlight ist der tolle Ausblick, welchen die zukünftigen Bewohner vom Seepark aus genießen dürfen.

"Es ist wichtig neue Wohnräume zu schaffen, denn nur so kann sich unser Dorf weiterentwickeln. Ziel ist es die Jugend, zum Bleiben zu bewegen und andere Menschen zum Zuziehen zu bewegen. Ohne Einwohner ist es nicht möglich ein Cafe, einen Friseur und ein Lebensmittelgeschäft hier zu haben beziehungsweise zu erhalten", so Bürgermeister Günter Schmidt. Weiters meint er: "Wenn wir uns nicht weiterentwickeln bleiben wir stehen oder machen sogar einige Schritte zurück, das möchten wir natürlich nicht".