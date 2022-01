MATTERSBURG. Der Sturm am Sonntag mit bis zu 100 km/h sorgte auch in Mattersburg für einen Feuerwehreinsatz: An einem Einfamilienhaus löste sich ein Teil der Blechverkleidung im Dachbereich. Mit einem Kran konnten die Kameraden der örtlichen Feuerwehr bereits gelöste Blechteile entfernen und die restliche Blechverkleidung provisorisch sichern. Verletzte wurden keine gemeldet.

