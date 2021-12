Gestern in den späten Abendstunden wurde die Feuerwehr Mattersburg zur Unterstützung der Feuerwehren Bad Sauerbrunn und Neudörfl zu einem Unfall auf die S4 gerufen.

BEZIRK MATTERSBURG. Ein Pkw war auf der Schnellstraße S4 auf Höhe der Raststation Pöttsching von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich, und kam seitlich im Straßengraben zum Liegen.

Eine eingeklemmte Person

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt. Mittels Hydraulischen Rettungsgerät konnte die Person, in Zusammenarbeit mit dem Notarzt, von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte Person in Begleitung des Notarztes in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht.

Im Einsatz standen neben den Feuerwehren aus Mattersburg, Bad Sauerbrunn und Neudörfl, die Autobahnpolizei, ein Notarzt, ein Praktischer Arzt sowie ein Rettungswagen.

Die Feuerwehr Mattersburg bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die gute Zusammenarbeit.