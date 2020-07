Abrupt endete heute die Nacht für die Mitglieder der Feuerwehr Mattersburg. Per Sirenenalarm wurden sie zu einem Unterstützungseinsatz in die Landeshauptstadt gerufen.

MATTERSBURG/EISENSTADT. Um 1 Uhr früh wurde ein Brand in einer KFZ-Werkstätte in Eisenstadt entdeckt. Aufgrund der hohen Brandlast im Gebäude, mehrere Kraftfahrzeuge standen im Vollbrand, ebenfalls wurden dort 2.000 Liter Öl gelagert, erwiesen sich die Löscharbeiten für die Kameraden aus Eisenstadt, Kleinhöflein und St. Georgen als äußert schwierig. Die Feuerwehr Mattersburg unterstütze mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Mann den Einsatz.

Einsturzgefahr erschwert Löscharbeiten

Zuerst versuchten die Florianis einen umfassenden Innen- und Außenangriff zu starten. Schnell wurde erkannt, dass Aufgrund der hohen thermischen Belastung die Dachkonstruktion einsturzgefährdet war. Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, konnten lediglich Außenangriffe unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden.

Von den Einsatzkräften der Feuerwehr mussten zur Herstellung der Sicherheit von Personen und zur Gewährleistung eines effizienten Löscheinsatzes diverse Gebäude- bzw. Anlagenteile (insbesondere Teile des Dachwerks über der KFZ-Werkstätte, beziehungsweise den Öllagerraum) zum Teil oder zur Gänze abgetragen werden. Durch den Brand wurden die Gebäudeabschnitte, welche unter anderem den Öllagerraum sowie die Kfz-Werkstatt betreffen zur Gänze zerstört.

Kundenfahrzeuge zerstört

In der Kfz-Werkstätte waren insgesamt 5 Kundenfahrzeuge eingestellt. Diese Fahrzeuge wurden durch die Flammen zur Gänze zerstört. Weiters wurden durch das Feuer diverse Groß- uund Kleingerätschaften, wie Hebebühnen, Diagnosegeräte, Werkzeuge und dergleichen mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch der unmittelbar an die Werkstätte und den Öllagerraum angrenzende Bürotrakt wurde stark beschädigt.

Schaden voraussichtlich im siebenstelligen Eurobereich

Die genauen Schadenshöhen können derzeit noch nicht beziffert werden, dürften sich aber nach ersten Schätzungen im unteren siebenstelligen Eurobereich bewegen.

Nach umfangreichen Untersuchungen kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Brand in einer vom Öllagerraum abgeteilten Kühlzelle durch einen elektrischen Defekt am hier eingebauten Kühlaggregat bzw. in der elektrischen Zuleitung zum Kühlaggregat entstanden sein dürfte.



140 Kräfte im Einsatz

Im Zuge des Einsatzverlaufs, wurden noch Kräfte aus Donnerskirchen, Großhöflein, Siegendorf, Trausdorf und Wulkaprodersdorf alarmiert, um den hohen Löschwasserbedarf zu decken, als auch genügend Atemschutzträger einsatzbereit zu halten. Dabei waren 140 Kräfte im Löscheinsatz. Brand „Aus“ konnte gegen 7 Uhr gegeben werden. Die Feuerwehr Eisenstadt stellte noch eine Brandwache, um etwaige Nachlöscharbeiten sicher zu stellen. Personen wurden keine verletzt, der Sachschaden ist jedoch enorm.