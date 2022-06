Noch ganz jung ist der Naturschutzverein in Forchtenstein - 2021 im Oktober wurde er gegründet und 2022 im März fand das erste Treffen statt. Stand Juni 2022 haben sie 10 Mitglieder und auch schon so einiges erreicht.

FORCHTENSTEIN. Julia Rastelli ist promovierte Biologin und hat für die Krebsforschung im Labor gearbeitet. Nina Götz ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und übt diesen Beruf noch immer für 20 Wochenstunden aus. Beide sind sehr Naturverbunden und es zog sie förmlich hinaus ins Freie. Nina und Julia zogen deswegen vor ungefähr zwei Jahren, zufällig gleichzeitig, nach Forchtenstein um sich den Traum vom Leben in der Natur zu erfüllen. Heute halten die beiden verschiedenste Kräuterkurse, um ihr Wissen weiterzugeben.

Nachdem Julia sich gegen die Arbeit im Labor entschieden hat, hat sie 2015 begonnen Kräuterkurse zu geben und Plant Spirit Medicine zu lehren. Ihre Kräuterkurse sind jedoch nicht klassisch, ihr Fokus liegt auf der Natur- und Pflanzenwahrnehmung. Bei ihr lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie die Kräuter im Körper wirken, sowie den achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper. Nina nahm an einigen Kräuterkursen teil von Julia und assistierte bei einem sogar, so lernten die beiden sich auch kennen. Auch Nina legte ihren Hauptaugenmerk auf die Kräuter und schließt dieses Jahr der Lehrgang zur diplomierten Naturpädagogin ab. Auch Julia bildet sich weiter und macht derzeit eine Ausbildung zum Naturschutzorgan, bei den Naturschutzorganen Burgenland.

Kröten haben sie inspiriert

Jedes Jahr findet zweimal die Krötenwanderung statt, so auch in Forchtenstein. Die Amphibien leben die meiste Zeit irgendwo tief im Wald, im Frühjahr, nach der Winterstarre, wandern sie dann gemeinsam zu dem Gewässer zurück, in welchem sie geboren sind - in diesem Fall der Stausee. Hunderte Kröten legen dann einige Kilometer gemeinsam zurück und müssen auch die ein oder andere Straße überqueren. Die Wanderung findet deshalb statt, weil die Tiere zum See gehen um dort zu Laichen, also ihre Eier dort im Wasser ablegen damit der Nachwuchs heranwachsen kann.

Als im Jahr 2020 die Krötenwanderung im vollem Gange war, staunten Julia und Nina nicht schlecht über die vielen Tiere auf der Straße. Aber schnell wurde ihnen klar, dass die Tiere geschützt werden müssen, damit sie heile an ihrem Ziel ankommen. Damit die Kröten und Frösche nicht überfahren werden, haben sie damit begonnen die Tiere abends - weil die Kröten vor allem am Abend und in der Nacht wandern - mit Handschuhen von der Straße auf die andere Seite zu setzen.

Foto: Jennifer Flechl

Aufklärungsarbeit

In der Nachbarschaft und bei den Anrainern war das Thema zu Beginn ein unbekanntes. Weshalb die beiden Obfrauen begannen für Aufklärung zu sorgen. Sie gaben Informationen darüber, wann die Wanderung stattfindet und weswegen. Am einfachsten ging dies natürlich mit einem Verein, welcher auch mehr in der Öffentlichkeit präsent ist. Aus diesem Grund wurde kurzerhand der Naturschutzverein Forchtenstein ins Leben gerufen wurde.

Sie fingen an Flugzettel zu verteilen und organisierten auch ein kleines Nachbarschaftscafe, wo sie die Leute aus der nahen Umgebung zu Kaffee und Kuchen einluden und ebenfalls Aufklärungsarbeit leisteten.

Exkurs - Wie sollte gehandelt werden bei der Krötenwanderung?

Nina und Julia empfehlen in diesen Gebieten immer einen Handschuh bei sich, beziehungsweise im Auto zu haben. Wenn Kröten und Frösche auf der Straße sind, können diese mit dem Handschuh problemlos auf die andere Seite gesetzt werden und werden somit vor einem Straßentod gerettet. Auf keinen Fall sollte einfach vorsichtig weitergefahren werden, die Gefahr doch ein Tier zu erwischen ist viel zu hoch.

Tatsächlich haben die beiden den vielen Anrainern auch angeboten, sie telefonisch über die Kröten auf der Straße zu informieren und um Hilfe zu bitten. Julia und Nina machen sich dann sofort auf den Weg, um bei der Rettung zu helfen. Zum Glück sind in Forchtenstein nicht sehr viele Straßen von der Krötenwanderung betroffen, ebenso befindet sich unter ihnen auch keine Durchzugsstraße, weswegen die beiden auch recht schnell einen Erfolg erzielen konnten mit der Aufklärungsarbeit.

Ein erster Erfolg

Im Jahr darauf funktionierte dies auch recht gut. Dank der Bürgermeisterin Frederike Reismüller konnte auch ein Schild mit dem Hinweis auf die Wanderung organisiert werden. Es wird immer dann aufgestellt, wenn die Kröten beginnen zu wandern und danach wieder entfernt. So weiß jeder, wann die Krötenwanderung ist und wann sie aufpassen müssen. "Das Schild ist eine gute Sache um darauf aufmerksam zu machen. Es ist ein großer Erfolg, dass dieses Schild organisiert werden konnte, und auch, dass die Bürgermeisterin es finanzierte", freuten sich die beiden.

Durch das Schild haben sie dann auch Informationen zum Verein aufgehangen. Schon bald sind auch die ersten Interessenten auf sie zugekommen, die dann teilweise auch schon in der Nacht mitspaziert sind um die Kröten von der Straße zu setzen. Nach der Wanderung war die Arbeit aber noch lange nicht erledigt. Nun war es wichtig am Stausee für Aufklärung zu sorgen, was denn da im Wasser schwimmt und dass es auf keinen Fall angefasst werden darf. Mittlerweile sind die Kaulquappen schon zu einen Zentimeter kleinen Fröschen und Kröten herangewachsen und es ist Vorsicht geboten wohin die Badegäste treten oder es sich in der Wiese gemütlich machen, um keine Tiere zu verletzen.

Der Frosch- und Krötenlaich im Stausee Mitte April

Foto: Naturschutzverein Forchtenstein

Amphibien auf der roten Liste

Tatsächlich stehen Amphibien, und somit die Kröte und auch der Frosch, auf der roten Liste - sie sind vom Aussterben bedroht. Wo es damals noch den sogenannten Krötenregen gab, bei welchem unzählige Kröten gemeinsam wanderten, werden es nun von Jahr zu Jahr drastisch weniger. Gerade auch deshalb liegen den beiden die Tiere so sehr am Herzen. Ein weiterer Grund wieso sie so schützenswert sind, ist der Schwarz-Storch, welcher ebenfalls in den Wäldern in Forchtenstein lebt. Für ihn gehören die kleinen Amphibien zu einem der wichtigsten Nahrungsmittel. Wenn diese plötzlich nicht mehr da wären, weil sie immer weniger und weniger werden, wird früher oder später auch der Storch verschwinden. Und das möchten die beiden verhindern. "Es ist oft dramatischer, wenn eine Tierart weniger wird, von der es eigentlich viele gibt. Wenn dies nur eine einzelne Blume betreffen würde, die irgendwo verschwindet, ist das zwar auch traurig, hat aber nicht so einen enormen Einfluss auf die gesamte Ökologie", erklärt Julia.

Weiterentwicklung des Vereins

Langsam haben sie begonnen Treffen zu veranstalten, um die Interessierten einzuladen, zu informieren, aber auch um neue Ideen für Projekte zu sammeln. Dabei ist es wichtig, dass die Projekte gut umsetzbar sind. Oft fühlt man sich hilflos und denkt nichts erreichen zu können. So beispielsweise bei der Abholzung, es ist sehr schwierig etwas dagegen zu unternehmen. Deshalb ist es umso wichtiger mit "kleinen" Dingen zu beginnen, denn da kann aktiv etwas gemacht werden und es kann auch von jedem umgesetzt werden, wie eben das Retten einer Kröte.

Das Ziel des Vereins ist nicht, dass sich die Insekten, Pflanzen und Tiere wohlfühlen, sondern auch wir Menschen. "Gerade am Badestausee ist es sehr schön zu beobachten, dort fühlen sich Mensch und Tier gemeinsam wohl. Unser Anliegen ist eine Gemeinschaft von Mensch, Tier und Pflanzen, aber auch Pilze, wo sich alle gemeinsam wohl fühlen können. Ein achtsamer Umgang mit der Natur, ohne dass der Mensch davon ausgeschlossen wird", berichtet Nina.

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Der Verein ist zudem nicht nur auf Forchtenstein begrenzt, bereits jetzt gibt es einige Mitglieder aus den Nachbargemeinden. In erster Linie möchten die beiden zwar in Forchtenstein tätig sein, jedoch lässt sich das ein oder andere Projekt in Zukunft bestimmt auch in den umliegenden Gemeinden umsetzen. "Gewonnenes Wissen über die Planung und Umsetzung eines Projektes kann gut weitergegebene werden, denn es wird wohl in jedem Dorf ähnlich sein", meinte Julia.

Beispielsweise liegt ihnen auch die Renaturierung von öffentlichen Flächen sehr am Herzen. Die Wiesen werden oft einfach nur abgemäht, dabei sind Blumenwiesen ein Lebensraum für so viele Insekten und sind auch für Vögel enorm wichtig. Glatte Wiesen trocknen zudem viel schneller aus und brauchen viel mehr Wasser.

"Es ist schön voneinander zu lernen"

Ein weiterer wichtiger Punkt für Julia und Nina ist, dass der Verein basisdemokratisch geführt wird. Jeder bekommt das Wort und kann somit seine Ideen ausdrücken. Denn "Jede Person hat ein anderes Herzensthema, bei dem einem sind es die Bienen und bei dem anderen vielleicht die Pilze. Es ist wichtig, dass jedem zugehört wird und er auch verstanden wird, dann ist man auch mehr motiviert die Dinge umzusetzen und etwas zu tun", so Julia. Wichtig ist auch die gegenseitige Unterstützung. Auch kleine Projekte bewirken wahnsinnig viel. Viele kleine Schritte führen zu einem großem Ziel. Kleine Dingen können einen großen ökologischen Nutzen haben.", erklärt Nina, weiters meinte sie "Es ist so schön voneinander zu lernen und Wissen auszutauschen, das ist auch so toll an unserem Verein - das miteinander Lernen".

In Zukunft sind bereits einige Veranstaltungen mit Kooperationen mit KLAR! und dem gesunden Dorf Forchtenstein geplant. Auch mit Kindergärten und Schulen gibt es Pläne.

Was Sie aktiv machen können

Alte Baumstämme bieten vielen Tieren einen Lebensraum. Mit Totholz im Garten schafft man so einen geschützten Wohnraum. Auch ein Stückchen Blumenwiese im Garten reicht oft aus um viel Leben entstehen zu lassen. Oder einfach ein Stück verwildern lassen würde schon ausreichen. So kann jeder zur Artenvielfalt und zum Naturschutz beizutragen.

Weitere Informationen rund um das Thema, sowie Informationen zum nächsten Vereinstreffen am 28. September um 18:30 Uhr im Vereinshaus Forchtenstein finden Sie unter www.heilkraut.rastelli.at/naturschutzverein-forchtenstein