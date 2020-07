Wanderung der Sieggrabener Pensionisten

Beim dritten Anlauf hat es endlich geklappt.

Ende März musste die Ortsgruppe Sieggraben des Pensionistenverbandes wegen Corona und vor zwei Wochen wegen Schlechtwetters die geplante erste Wanderung absagen.

14 Mitglieder der Ortsgruppe trafen sich am Freitag um 9 Uhr und wanderten von Sieggraben nach Schwarzenbach, dann den Kreuzweg entlang zur Bründlkapelle und weiter zum Aussichtsturm am Keltenberg.

Nach einer ausgiebigen Rast und frisch gestärkt bestiegen einige noch den Turm und genossen die herrliche Aussicht. Danach ging es wegen drohender Regenwolken und fernem Donnergrollen zügig zurück nach Sieggraben, das kurz vor dem dann einsetzenden Regen erreicht wurde.

Trotz einiger steilen Abschnitte auf dieser knapp über 8 km-Wanderung waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer so begeistert, dass schon Pläne für eine nächste Wanderung geschmiedet wurden. Die herrliche Landschaft rund um Sieggraben bietet hier ja zahlreiche Möglichkeiten.