Typveränderung im Frühling: Wie ein neuer Look perfekt gelingt und glücklich macht.



BEZIRK MATTERSBURG. Die häufigsten Gründe für ein Umstyling sind die Trennung vom Partner, beruflicher Neubeginn oder einfach Mut zur Veränderung. Oft geht es darum, sich "neu zu erfinden".

Ein neuer Haarschnitt, eine frische Farbe und ein verändertes Styling können auch neues Selbstbewusstsein verleihen. Der neue Look hellt die Stimmung auf und gibt wieder Schwung im Alltag.

Oft braucht es etwas Mut um sich bei der Frisur etwas neues zu trauen – es zahlt sich aber meistens aus.

Foto: pixabay

hochgeladen von Angelika Illedits

Mut gehört dazu



Bei der Wahl der Farbe und des Schnittes darf man getrost mutig sein. Lassen Sie sich allerdings vom Friseur Ihres Vertrauens typgerecht beraten. Die Gesichts- und Kopfform und der persönliche Geschmack spielen eine große Rolle.

Gesichtsform



Grundsätzlich gilt: Ist die Gesichtsform eher markant und auffällig, wird sie durch eine auffällige Farbe oder einen dominanten Haarschnitt noch mehr betont. Wer eine eher unauffällige Gesichtsform hat, darf in puncto Farbe und Schnitt noch etwas mutiger sein.

Struktur

Bei der Wahl zwischen den unzähligen Frisuren spielt auch die Struktur des Haares eine große Rolle. Bei glatten Haaren passt beispielsweise ein Bob perfekt. Lockige Haare bringen Sie mit einem Stufenschnitt schön zur Geltung. Wie pflegeleicht eine Frisur sein soll, ist ebenfalls wichtig. Stundenlanges Hantieren mit Glätteisen ist auf Dauer nicht jedermanns Sache.

Trendfrisuren

Weiterhin an der Spitze der beliebtesten Haarschnitte bei Frauen ist der lässig gestylte Long-Bob. Egal ob rundes, ovales oder eckiges Gesicht, der Long Bob steht jeder Frau. Zu einem länglichen Gesicht passt ein Long Bob mit langem Pony. Frauen mit kantigen Gesichtern steht es gut, wenn die Spitzen auf Höhe der Schultern enden und das Deckhaar durchgestuft wird.

Topfrisuren bei Männern



Der Surfer-Hairstyle, bei dem das mittellange bis lange Haar leicht durchgestuft wird, bleibt angesagt. Das Styling ist ganz unkompliziert: Einfach Salzspray in die Längen sprühen und die Haare an der Luft trocknen lassen. In ist auch der Short Cut 2.1. mit weichen Übergängen und fransig geschnittenen Spitzen. Die Haarlänge am Oberkopf beträgt bei diesem Schnitt mindestens 6 cm und an den Seiten 1 bis 2 cm. Die obere Partie darf ruhig etwas wilder gestylt werden.

Wie oft gehen Sie zum Frisör?

Lesen Sie hier weiter:



Burgenlands erste und jüngste Friseurmeisterin

Hoffnung auf wieder mehr Kunden ist groß