Bonitätsranking: Die beste wirtschaftliche Bonität der Gemeinden im Burgenland hat Wiesen.

BEZIRK MATTERSBURG. Das geht aus einer Finanz-Analyse aller österreichischen Gemeinden für das Jahr 2020 hervor, die das Fachmagazin "Public" präsentiert hat. Wiesen kommt auf einen Bonitätswert von 1,18 und rangiert damit auf Platz 14 unter den 2.097 österreichischen Kommunen. Im Vergleich zum

Vorjahr hat sich die Marktgemeinde damit um 21 Stellen verbessert. Zweitplatzierte burgenländische Gemeinde ist Stinatz auf Platz 41.

Große Freude in Wiesen

"Es freut mich überaus, dass unsere jahrzehntelange wirtschaftliche und soziale Politik Früchte trägt. Trotz vieler umgesetzter Projekte, wie ein neues Feuerwehrhaus (Kosten 1.9 Millionen Euro), Sanierung der Volksschule und des Schulhofes (1 Million Euro), Neugestaltung des Kirchenparks (600.000 Euro) und vieles mehr, ist die Marktgemeinde Wiesen Schuldenfrei", freut sich Bürgermeister Matthias Weghofer über die gute Platzierung. "Wir werden diesen wirtschaftlichen Kurs für die Bevölkerung von Wiesen fortsetzen und weitere Projekte (Naherholungsgebiet mit Streuobstwiese (Kosten 200.000 Euro), Fitnesspark und Motorikpark (Kosten 150.000 Euro, Asphaltierungen der Gemeindestraßen (Kosten 800.000 Euro), Generalsanierung des Edlesbaches (Kosten 1.500.000 Euro) fortsetzen", versichert er.

Wiesen derzeit Schuldenfrei

Bürgermeister Matthias Weghofer ist seit 5. Jänner 1991, und damit seit fast 30 Jahren, Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesen. Er hat die Ortschaft mit 4 Millionen Euro Schulden übernommen. Kontinuierlich wurden trotz vieler Investitionen die Schulden abgebaut. Zur Zeit ist die Marktgemeinde Wiesen Schuldenfrei.



Das Österreichische Bonitätsranking

Zu den Gewinnern zählen in dieser Wertung, die vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) vorgenommen wurde, nicht die reichsten Gemeinden, sondern jene, die am umsichtigsten wirtschaften, heißt es bei "Public". Ausschlaggebend für das Abschneiden sei nicht nur die Finanzkraft, sondern seien auch niedrige laufende Transferzahlungen an das Land sowie niedrige Personal- und Sachausgaben. Bewertet werden Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, finanzielle

Leistungsfähigkeit und Verschuldung.

Die Österreich-Rangliste wird von Sattledt (Oberösterreich), Pfaffing (Oberösterreich) und Großgöttfritz (Niederösterreich) angeführt.

Gemeinden aus dem Bezirk Mattersburg im österreichweiten KDZ-Vergleich:

14. Wiesen (1,18)

49. Sieggraben (1,28)

77. Antau (1,34)

83. Loipersbach (1,35)

190. Marz (1,55)

200. Krensdorf (1,57)

204. Baumgarten (1,58)

210. Stöttera-Zemendorf (1,59)

215. Forchtenstein (1,60)