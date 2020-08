Während bei der Mobilität der Verbrennungsmotor an seine Optimierungsgrenzen stoßend aus der "Mode" kommt und der Elektromotor samt Batterie noch skeptisch beäugt wird, fristet der dritte Klassiker, das ist der Dampfmotor, im Abstellkammerl sein vergessenes Dasein.

Mit dem kompakten Dampfmotor gegen die Umweltbelastung, Erderwärmung und Atomkraftwerke

Ausgeführt als Drehkolbenmaschine nach dem neuesten Stand der Technik und mit einem hohen Biosprit-Anteil betrieben, dem auch die Solar-Wärme "zugefüttert" werden kann, ist er leichtgewichtig, drehmomentstark, lauf- und geräuschruhig, weitgehend abgasrein und kommt mit der bestehenden Energielade-Infrastruktur aus. Zudem kann er universell in Fahrzeugen, Arbeitsmaschinen und -geräten eingesetzt werden und ist unabhängig von zentralen (Wärme-)Kraftwerken, die auch Atomkraftwerke sein können.

Stationär, in dezentralen (Solar-)Heizwerken eingebaut, kann er den Nutzenergie-Ertrag in hohem Maße steigern und damit bedenkliche Energieträger und/oder Umwandlungsprozesse ersetzen.