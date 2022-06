Die ÖVP Arbeitnehmer setzen ihre Betriebstour fort und waren dieses Mal in Bad Sauerbrunn unterwegs.

BAD SAUERBRUNN. Die Betriebstour „Bleiben wir in Kontakt“ der ÖVP Arbeitnehmer machte Station in Bad Sauerbrunn. Landesgeschäftsführer Johannes Mezgolits und Bezirksobmann Erwin Giefing besuchten gemeinsam mit Ortsobmann Alfred Tiefenbacher und Gemeindevorstand Stefan Neubauer touristische Betriebe im beliebten Kurort des Bezirkes Mattersburg.

„Gerade die Mitarbeiter der heimischen Tourismusbetriebe waren in den vergangenen Jahren besonders gefordert und verdienen es sich vor den Vorhang geholt zu werden“, so Johannes Mezgolits. „Das persönliche Gespräch ist in Zeiten der Pandemie und Digitalisierung durch Nichts zu ersetzen,“ so Erwin Giefing abschließend.