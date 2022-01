Verlangt man die Rechnung, dann sollte die Abrechnung eigentlich stimmen - voraus ge-

setzt das Angebot und die Preise in der Computerkasse stimmen. Kopfrechnen ist nicht

mehr erforderlich, doch die Kontrolle ist umso wichtiger, um die kalkulierten Preise richtig

abzurechnen. Einige Posten sollte das Servicepersonal auch im Kopf addieren können, um

für beide Seiten am Schluss SOLL UND IST zu vergleichen. Eigentlich selbstverständlich den

möglicher Kassa-Verlust wird mit Trinkgeld ausgeglichen. Was denkt man sich dabei, dass man zwei Posten in Folge falsch addiert hat oder in der Computerkassa falsch gespeichert

sind? Die relativ junge Frau sollte nur servieren und nicht abkassieren ist meine Meinung. Ein Irrtum kann passieren, doch hintereinander muss die Abrechnung stimmen, sonst ist die Frau fehl am Platz. Auch ihre übergestellte Person ist nicht auf Draht, wenn am Ende des Tages die Kassa-Bons kontrolliert werden, da sollten irrtümliche Preiseingaben unbedingt auffallen. Das Angebot und die Preise sind in diesem Lokal überschaubar und wer weiß wie oft geirrt wird. Kopfrechnen, Genauigkeit gehörte nicht gerade zum Lieblingsfach in der Schule.