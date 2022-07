Der Fachkräfte Mangel ist seit Jahren bekannt fast alle Branchen sind davon betroffen.

Das AMS meldet jedes abgelaufene Monat ein Rückgang von Arbeitslose, die Branche

im Tourismus beklagt das Defizit von gelerntem Personal. Junge Menschen studieren bei

uns Medizin verlassen unserer Land nach Abschluss des Studiums obwohl akuter Mangel

an praktische Ärzte ist. Ausgelernte Lehrkräfte wandern in die Wirtschaft ab nicht nur

wegen einer besseren Bezahlung es steckt mehr dahinter. Für die IT-Branche sieht die

Zukunft nicht rosig aus, die hoch spezialisierten Fachkräfte beklagen ebenfalls das sich

immer weniger junge Menschen für IT-Spezialfachkenntnisse interessieren auf Geld

verzichten, um stressfreier zu leben. Zwei Branchen wird ähnliches blühen junge Leute

zu begeistern bei ihnen ange-, ausgelernt zu werden es sind Versicherungen und

Banken. Beide Branchen verkaufen, verwalten ähnliche Produkte die in dieser Zeit stark

gefragt sind doch aufgrund von EU-Kriterien schwer verkäuflich sind. Es ist logisch, dass

Mitarbeiter unter Zugzwang kommen, wenn sie zu wenig Abschluss vorweisen können.

Ich greife jetzt sehr weit nach vorne wer von noch schulpflichtigen Kinder wird den Besitz der Eltern weiterführen falls eine Geldentwertung im großen Ausmaß dem Kind die Zu-

kunft nimmt. Gute Beschäftigungszahlen in der Wirtschaft bedeutet nicht unbedingt mehr Einkommen für Arbeitnehmer sie beruhen nicht selten das aus Not Jobs angenom-

men werden die nach Kollektivvertrag bezahlt werden und dafür Fahrkosten und Fahrzeit in Kauf genommen wird.