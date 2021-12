Große Handelsketten bekamen von der Stadtgemeinde die Baufläche, um sich an der

Peripherie anzusiedeln, anderswie hätten sie sich woanders niedergelassen. Beide Einkaufs-Zentren sind ein Einkaufs-Magnet nicht nur für Einheimische, für den Bezirk und darüber hinaus. Spurlos ging die Ansiedlung verschiedener Geschäftslokale an nieder-

gelassene Geschäfts-Leute in der Innenstadt nicht vorbei. Natürlich wurmt, dass einer

politischen Stadt-Fraktion am liebsten wäre ihr, sie könnte das alles rückgängig machen. Der Zunftbaum erinnert an eine Zeit wo es im Ort noch mehr Gewerbe-Betriebe gab, doch Handelsgeschäfte waren der großen Konkurrenz in Wiener Neustadt, Eisenstadt nicht gewachsen. Einheimische fuhren lieber in große Städte, um sich zu versorgen. Die beiden Handelsketten bieten nicht alles, doch sehr vieles, um nicht unbedingt auswärts zu fahren. Der Bezirksvorort ist eine richtige Einkaufs-Stadt, in der sich schön wohnen und leben lässt. Nicht nur die Märkte, auch die gesamte Infrastruktur zieht immer mehr Menschen an. Der Verkehr ist das Problemkind für die Stadtgemeindevertreter - nicht umsonst hat man MABU seit Juni 2020 in Dienst gestellt. Beide Busse ziehen mit wenig Fahrgäste oder ohne sie ihre Schleife, sicher nicht im Sinne der Gemeinde, obwohl sie so tut als wäre sie zufrieden. Die MABU Fahrer sollte man fragen welche Haltestellen es gibt, wo kein einziger Fahrgast noch ein-/, ausstieg. Es wird solche Haltestellen genug geben, die umsonst angefahren werden. Es werden neue MABU-Haltestellenpläne herauskommen, weil zusätzlich Haltestellen dazu kommen. Solange es beim bisherigem Haltestelle plan bleibt wird, sich die schwache Aus-

lastung der Busse kaum ändern. M'burg hat sich enorm ausgedehnt, die neuen Eigenheim-

Besitzer haben mindestens ein Auto, um schnell an ihr Ziel und schnell wieder nach Hause zu kommen - verzichten auf beide MABU-Schleife sie kostet zu viel Fahrzeit dort liegt, die Ur-

sache, dass nur wenige Fahrgäste den MABU nehmen. Die MABU könnten doch noch eine zufriedenstellende Auslastung bekommen, wenn ab nächstem Jahr die neue ÖKO Steuer auf den Treibstoffpreis aufgeschlagen wird. Jahr für Jahr bis 2025 wird der Treibstoff um die ÖKO

Steuer teurer. Der Diesel könnte dann um die 2 Euro oder noch mehr pro Liter kosten. Der Preis trifft dann Autofahrer, die mit letztem Tankinhalt losfahren, doch bald den Wagen abmelden und auf MABU umsteigen. Die Gemeindevertreter erstellten den Haltestellen-Plan sicher nicht allein, mit Experten entwarf man den Plan, der noch immer nicht das Gelbe vom Ei ist.