Bums, kracht es im Gebälk jener EU Länder, die gegen Atomenergie und fossile Brennstoffe

wettern. Die Bürokraten in Brüssel wollen auf Biegen und Brechen das angepeilte Klimaziel

bis 2040 erreichen sie sind sich einig das mit herkömmlich fossile Brennstoffe das nicht

möglich ist - es kommt für sie Atomenergie und Gas infrage. Ob es so weit kommt, ist noch

offen den von 27 EU Mitgliedsländer müssen 20 Länder dafür sein um die Atomenergie und

Gas als nachhaltige Energie einzustufen. Umweltministerin Frau Leonore Gewessler hat

bereits mit Klage gedroht, Deutschland , Spanien, Dänemark und Luxemburg sie machen ebenfalls Front gegen Atomkraftwerke. Die Energielieferung für die Zukunft weltweit zu sichern, ist das größte Problem im 21. Jahrhundert den fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Gas verhindern, das angestrebte Ziel, die Klima-Katastrophe zu verhindern. Jede nur erdenkliche Stromerzeugung wird notwendig sein, um den Strombedarf abzudecken, schon alleine die Mobilität verlangt zukunftsorientierte, leistbare Stromversorgung. Österreich ist in der glücklichen Lage aus Wasserkraftwerke Strom zu erzeugen, doch bei weitem reicht schon jetzt nicht der Bedarf, Atomstrom wird von benachbarten Atomkraftwerke dazu gekauft. Nicht jedes Land ist in der glücklichen Lage, Strom aus Wasserkraft zu erzeugen, diese Länder sind auf Atomstrom angewiesen. Wohin mit den Atombrennstäben, die dann an Zahl zunehmen, vor einige Jahrzehnte kam es in Deutschland entlang der Bahnlinie regelmäßig zu gewalt-

bereite Proteste, als die Brennstäbe per Bahn zum Entsorgungsplatz transportiert wurden. Ob es in EU Länder genug Befürworter für die Renaissance von Atomkraftwerke gibt, ist durchaus objektiv zu sehen.