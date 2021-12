Das Synchrongetriebe bei Autos und Nutzfahrzeuge ist die selbstverständlichste Errungenschaft auf dieser Welt. Die Gänge hinauf und herab schalten ist kinderleicht geworden, was seinerzeit nicht war. Als die Auto-Produktion nach 1945 wieder in Fahrt kam, Pkw und Nutzfahrzeuge Anfang der 50er Jahre, mit unsynchronisiert, quasi maschinellem Getriebe in den Autos aus den Fabriks-Hallen Hallen kamen, ohne Servolenkung war der Chauffeur Beruf Schwerarbeit und nichts für Frauen. Technisch versierte Damen der besseren Gesellschaft kutschierten in Städte mit Pkw herum, weil sie es kapierten, dass man beim Herunterschalten der Gänge Zwischengas gibt, beim höher hinauf schalten doppelt kuppeln muss. Ich kann mich erinnern als die Fahrschule einen Pkw für Fahrschüler im Einsatz hatte bereits ein Synchrongetriebe, doch keine Servolenkung war kein Nachteil. Die Blinker gab es noch nicht bei allen älteren leist-

baren Pkws, der Fahrschulwagen war ein VW Käfer hatte keine Blinker, stattdessen schlecht beleuchtete Winker, die man bei einem Richtungswechsel ausgefahren hat, sie sah man schlecht, wenn man sie betätigt - 1963 musste die Winker den Blinker weichen. Die Amerikaner mit ihren chromblitzenden Straßenkreuzern hatten alle eine Servolenkung und Automatikgetriebe schon aufgrund ihrer Größe, Hubraum bzw. Eigengewicht. Deutsche Autobauer holten auf, ihre großen, teuren Autos hatten bald eine Servolenkung. In dieser Zeit hatten die meisten Autos eine Lenkradschaltung mit max. vier hinauf schaltbare Gänge. Die Knautschzone von damals war kein Thema, die Autos waren durchwegs leicht verformbar, mit Folgen auf Insassen. Der LKW und Bus Chauffeur brauchte Muskelkraft, um das schwere Fahrzeug um die Kurve zu lenken oder einzuparken. Seither hat sich sehr viel getan, was Motortechnik, Verbrauch, Sicherheit, Karosserie, Assistenzsysteme, Straßenbau, Überwachung betrifft. Seit es nur mehr Autos mit synchronisiertem Getriebe gibt, sitzen mehr Frauen hinter dem Steuer als Männer. In den 50 Jahren sah man selten Nutzfahrzeuge mit mehreren Achsen, wie sie jetzt häufig auf unseren Straßen anzutreffen sind und von Frauen gelenkt werden.

Wer die Möglichkeit bekommt, einen alten Steyr Traktor zu fahren, darf üben wie es ist

mit dem maschinellen Traktorgetriebe loszufahren, hinauf zu schalten und herunter

zu schalten ohne, dass es laut kracht.