Die schöne glitzernde stromfressende Weihnachtsbeleuchtung in Vorgärten und auf Hausfassaden hat vielen von uns gefallen. Die Strom-Abrechnung sowie die neue Vor-

schreibung wird diesmal den Stromverbraucher den Schweiß auf die Stirn treiben. Ob er

in der nächsten Weihnachtszeit seinen Vorgarten und seine Hausfassade weiter so aufwend-

ig mit Lichter und Klischee herausputzt, wird man in elf Monate sehen.