Die Verteuerung-Spirale dreht sich unaufhörlich weiter, bis es für immer mehr Auto-

fahrer und andere Vehikel-Besitzer das Ende bedeuten wird. Der Spreu wird vom

Weizen getrennt ist ein Sprichwort, den nicht nur das "Vehikel", sondern auch das

Heizen geht ins Geld wie nie zuvor. Wenn die Strom-/, Gasabrechnung ins Haus oder

Wohnung flatttert wird es so manchen Verbraucher auf seinen Hintern setzen. Der

Schrecken setzt sich fort, wenn die Autoversicherung inklusive neue CO₂ Steuer, Nova-

Übergangsregelung bis 2025 in Kraft tritt und Vers.-Steuer das Fass zum Überlaufen bringt. Der neue STVO Straf-/, Bußgeld Katalog wird unbelehrbare Verkehrsteilnehmer von der Straße wegfegen. Plug-in-Hybrid Autos werden von der Verteuerung nicht ausgenommen, doch nur der fossile Verbrennungsantrieb wird berechnet. Befreit ist der Hybrid Antrieb von der Nova, der ja rein elektrisch gefahren wird. Die Ökologisierung erhöht ab 1.1.2022 den Liter Dieselpreis um 0,09, das Benzin um 0,08 Cent im ersten Jahr und in folgende Jahre aufsteigend. Es ist voraus zusehen das finanzschwache Driver ihr

Lieblingsspielzeug abmelden, um nicht de logiert zu werden. In der Gegend herum

kurven wird stark nachlassen nur wichtige Besorgungsfahrten werden unternommen

oder auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen. Es wird auch zunehmend zu Autover-

käufe führen, besonders die großen SUVs, die mehr als 8 Liter auf 100 km verbrauchen, werden den Gebrauchtwagen-Markt füllen. Aufgrund der Autodichte bleiben noch sehr viele Autofahrer über, die auf ihren SUV, auf ihren Sportwagen, Geländewagen, Pick-up nicht verzichten müssen. Zu befürchten ist allerdings, dass die erheblichen Mehrkosten für Klein-Transportunternehmer. Taxiunternehmer ihre Dienstleistung erhöhen. Ob sich

diese Öko-Entwicklung auf den Tourismus negativ auswirkt, wird man bald bemerken.