Der Verfassungsgerichtshof hat Ende des abgelaufenen Jahres die eingebrachten

Forderungen der Gläubiger abgewiesen. Das Urteil landet zunächst beim Oberlandes-

gericht in Wien man wird sehen wie dort entschieden wird - immerhin geht es um

1 Milliarde. Die Entscheidung löste selbstverständlich große Enttäuschung bei den

Gläubigern aus. Die schwer angeschlagene CBM war schon Jahre lang vor dem

Zusammenbruch Insolvenzreif ein klägliches Versagen sämtlicher Kontroll-Instanzen

kann man beim bestem Willen nicht ausschließen das man die Entscheidung vom

Verfassungsgerichtshof versteht. Banken werden kontrolliert durch externe Kontrolle

eines Dachverbandes wie z. B.: Genossenschaftsverband sie wird unterstützt durch eine interne Kontrolle, durch Wirtschaftsprüfer, die sich hauptsächlich auf des wesentliche konzentrieren, durch die Finanzmarktaufsicht, das Kontrollorgan der Nationalbank aufgrund eines verpflichtenden Meldeverfahrens. Die FMA wusste bereits Mitte des ersten Jahrzehnts, dass sich die CBM in Schwierigkeit befand, schritt nicht wie erwartend ein, ließ noch eine Zeit verstreichen bis der Kollaps eintrat. Ein größerer Gesamtschaden für Sparer wurde durch die Einlagensicherung gegründet August 2015 verhindert. Die Abweisung des VfGH versteht man so, es wird das Steuergeld geschützt und nicht das Geld der Bankkunden. Die seltsame Rechtssprechung des VfGH ist sicher noch nicht zu Ende geführt, ob die Causa beim Europäischen Gerichts-

hof landet, ist nicht ausgeschlossen.