Die Wochen vor Weihnachten waren damals schneereicher und bitterkalt als jetzt. Am Heiligen Abend war es für die meisten Kinder Pflicht in die Christ-Messe zu gehen - um 24 h begann die Messe. Die Kirche war zum Bersten voll von Messe-Besucher, Kinder, Jugendliche überließen älteren Menschen die Sitzbänke in der saukalten Kirche. Der Pfarrer, der Chorleiter mit Chor-Musiker gaben ihr Bestes, inspirierten viele Messe-Besucher zum Mitsingen der Weihnachtslieder. Die Kälte fraß sich an Hosenbeine fest, wanderte aufwärts bis man die Kälte am ganzen Leib spürte. Als Kind harrte man bis zum Ende aus, das gefühlsmäßig nicht kam. Der Pfarrer, der Kirchenchor überzogen die Zeit, was dazu führte, dass einige Kinder und Erwachsene am Christtag und danach erkältet waren. Kam man von der Christ-Messe nach Hause, waren die Wohnräume auch kalt, den nur in wenige Wohnungen, Häuser war eine Zentralheizung installiert. Für tief gläubige Menschen war der 24. ein Fasttag, ihr erstes Essen nahmen sie nach der Christ-Messe ein - üblich ein Geselchtes. Die warme Winterbekleidung wie wir sie jetzt tragen gab es damals noch nicht, kalter Wind ging durch die Jacke und Hose, Regen, Schneefall tränkte den Stoff rasch, es fühlte sich an als wäre man in einem Kühlschrank eingeschlossen. Nach einige Jahrzehnte bekam die Pfarrkirche eine e-Heizung, neue Bänke und die Christ-Messe fand 2 h früher statt - am Christtag gingen einige Messe-Besucher ein zweites Mal zur Weihnachts-Messe. Seither hat sich so einiges verändert

Gott Lob zum besseren.