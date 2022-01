Endlich gibt die Stadtgemeinde zu, dass zugestiegene Fahrgäste, lt. letzter Prüfung es nur ca. 3.500 waren bei weitem die Erwartung der Gemeinde nicht erfüllt hat, bislang hat sie sich selbst was vorgemacht, war mit dem Erreichtem zufrieden, obwohl die Busse nach 19 Monate im Einsatz fast leer ihre Schleife drehen. Im Frühjahr ist geplant, die Innenstadt im Bereich der Gustav-Degengasse, Brunnenplatz und vorläufig Judengasse neu zu gestalten. Evaluieren bedeutet sachgemäße Untersuchung, Bewertung der auszufahrenden Haltestellen sowie neue Fahrpläne in die Schleife einzubeziehen. Ein Unsinn wird behauptet, dass neue Fahr-

pläne für MABU am Anfang eines neuen Jahres ausgehängt werden, das trifft auf alle anderen Buslinien zu, nicht aber auf MABU. Was Neues wie MABU braucht, eben seine Zeit bis alles greift wie geplant ist und einige Male untersucht bzw. bewertet wird. Die Investition war kein Fehler, eher unnötig aufgestellten Haltestellen darf man kritisieren. Bei der Überprüfung sollte man unbedingt die Busfahrer mit einbinden, die wissen am besten wo Fahrgäste zusteigen bzw. aussteigen. Die erste Planung von Haltestellen erwies sich als Flop, wenn auch sogenannte Experten beteiligt waren. Die Expertise vom Experten trifft nicht immer den Nagel auf den Kopf. Fast alle Haltestellen sind jedem Wetter ausgesetzt "wer wartet schon auf den Bus, wenn es regnet, stürmt, saukalt oder heiß ist" - ehrlich fast niemand. Notwendige Maß-

nahmen sollten Fahrgäste vor jedem Wetter schützen. Dort wo Schutz vorhanden ist genügt die Haltestelle-Tafel. Es ist sicher eine erhebliche Geldfrage, ob Haltestellen in freier Natur schutzlos dem Wetter ausgeliefert sind. Das ist ein Grund mehr weshalb MABU hauptsächlich mit Jugendliche, mobil lose Leute herumkurvt. Zum Schluss nach ein Argument gegen MABU

wer schleppt schon seine schwere Einkaufstasche oder Sackerl die Straße oder Gasse bis zu seiner Wohnung entlang, wenn es mit dem eigenen Auto viel bequemer ist? Es ist kein be-

rechtigter Einwand, wofür gibt es fahrbare Einkaufstaschen?