Ein gut geführtes Beisl ist auf warme Schmankerl spezialisiert. Z.B.: auf Innereien, auf Krustenbraten mit Erdapfelsalat, auf rohe Bratwürstl in Saft mit Sauerkraut, auf ein Fiaker-Gulasch, geröstete Kalbsleber oder Schweineleber in Zwiebelsaft. Diese Schmankerl gab es vormittags beim Gabelfrühstück ab 10 h bis abends. Das ist Beislkultur in Reinkultur wird in Wien hochgehalten. In ländlichen Regionen nennt man ein kleines Gasthaus ein Beisl, wenn Bier, Wein, Schnaps gebechert wird. Auf das Bierglas wird verzichtet, man zuzelt das Bier aus der Flasche. Zum Stärken gibt es Debreziner oder Frankfurter, wenn welche im Kühlschrank lagern. Der Bezirksvorort ist ein Hort von kleinen Lokale, wo hauptsächlich getrunken und getrascht ist, mit einem Wiener Beisl über-

haupt nicht vergleichbar. Auch in Wien findet man heruntergekommene Spelunken und einschlägige Stammgäste an der Theke. Im Bezirksvorort sind es die kleinen Lokale, die von durstigen Seelen besucht werden, mehr ist für beiden Seiten auch nicht zu erwarten. Auf Bier, Wein, Kaffee sind eine große Spanne drauf, kaum ein erwähnenswerter Aufwand, für warme Speisen braucht man mind. zwei Personen in der Küche, verlässliche Essgeher sonst bleibt viel Schwund über und der gute Vorsatz wird zum Flop.