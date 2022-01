War ja voraus zusehen als man auf das E-Auto setzte. In einige Jahre werden keine

Pkw mit Verbrennungsmotoren vom Band laufen vorläufig nur E-Autos schreibe HYBRID

den Pkw Verkauf bestimmen. Plug-in-Hybrid Auto ist dann für den Besitzer ein Auslauf

Modell geworden. Die jährlich zunehmende Absatzzahl der verkauften E-Autos nimmt

stark zu führt unweigerlich zu Überlastung des Stromnetzes und verteuert noch weiter

den Strom auftanken. Österreich und Deutschland sowie andere EU Staaten sind bein-

harte Gegner gegen Atomstrom. Kraftwerke mit fossilem Brennstoff weiter zubetreiben

kommt nicht infrage, Österreich ist im Vorteil mit seinen Wasserkraftwerken, doch

der Strombedarf übersteigt schon längst die Stromerzeugung. Österreich wird auch mit

Atomstrom versorgt, das ist ja bekannt. Die Streiterei mit der EU ist der Nährboden gelegt, wie sie endet, auf das dürfen wir gespannt sein. Die Industrie & Wirtschaft

und wir Konsumenten haben schön längst den Zenit der Ressourcenverschwendung

überschritten, die Klimaveränderung ist eindeutig der Beweis, wie sonst lässt sich er-

klären das zum Jahreswechsel Temperaturen wie im Mai abzulesen sind? Unlängst las

ich der Zeitung, dass für die Lithiumionenakku Erzeugung aus Kobalderz sowie Batterie-

metalle wie Nickel, Megan, Grafit ist aufgrund der hohen Batterie-Produktion unsicher

vorhanden sind. Wie lange hält der Lithiumionenakku oder wie viele km fährt man damit und was wird er neu kosten in zehn Jahre? Das E-Auto ist eine Übergangslösung für einen Zeitraum bis z.B.: Wasserstoff sich durchsetzt. Für beide Antriebe braucht man sehr, sehr viel Strom der meines Erachtens nur aus Atomkraftwerke kommen kann.