Am 9.5. feiert Russland den vaterländischen Sieg über Nazi-Deutschland mit großer

Truppenparade und modernen Waffensysteme. Im Krieg standen russische Kommissare, mit gezückter Waffe hinter dem Rücken der Rotarmisten trieben sie aus ihren Schützen-

gräben, um vorwärts in das feindliche Feuer der Wehrmacht-Soldaten zu stürmen. Sie wurden massenhaft niedergemäht. Sobald Rotarmisten zurückliefen, rannten sie in das Feuer der Kommissare. Die unglaubliche Zahl von ca. 28 Millionen toten Russen erklärt auch, dass sowjetische Machthaber Russlands keine Mittel scheuten ihr Ziel zu erreichen egal was es kostet. Der KGB Mann wird die Zahl vom Massenmörder Stalin Gott-Lob nicht erreichen doch in irgend einer Weise wäre er dazu fähig. Nicht umsonst strebte er nach ganzer Macht degradierte alle willigen Mitläufer zu Statisten, die ihm aus der Hand fressen. Er legte allen feindlich gesinnten Staaten Fesseln an er droht ihnen mit Gas absperren, mit nuclearen Waffen es hat den Anschein der Mann hat die Isolierung zu westliche Staaten, solange er im Amt bleibt gewählt. Auf jedem Fall hat der Mann den Westen aus seiner Naivität für sehr lange Zeit heraus geholt. Russland bleibt, ist der Feind der westlichen Welt viel schlimmer als im Kalten Krieg. Das nordatlantische Verteidig-

ungsbündnis mit der USA im Rücken handelt in dieser angespannten Zeit umsichtig. Der KGB Mann wartet nur darauf wie sich die Nato verhält, wenn er noch mehr in der Ukraine, zerstören, morden lässt. Schwere Waffen in die Ukraine zu liefern wird der KGB Mann mit stationieren von Atomwaffen in Belarus, Moldau begegnen. Wenn, es dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und westliche Staatsmänner noch so schwerfällt am Ende des Wahnsinns mit dem Kriegsverbrecher am Verhandlungstisch zu sitzen es gibt keine Al-

ternative dazu - der Draht darf deshalb nicht abreißen.