Erstaunlich der Rubel hat sich auf das Niveau vor dem Krieg erholt nur deshalb, weil

exportierte Energie wie z.B.: Gas, Erdöl, Kohle usw. zwar in Devisen an die Gasbon-Bank

überwiesen werden, die allerdings auf Rubel abrechnet logisch der Rubel gewann

Aufwind. Der Gas-, Erdöl-Export beschert noch täglich auf unbestimmte Zeit dem Regime sehr hohe Deviseneinnahmen. Weiters importiert Russland in letzter Zeit weit weniger westliche Waren was zum Effekt führt, dass ein Devisenüberschuss die Folge ist - das Regime muss sparen, um den Krieg weiterzuführen. In der Wirtschaft sieht die Lage ganz anders aus die Sanktionen in letzter Zeit haben bereits werden noch durch einen massiven Rückgang des Brutto-Sozialprodukts einen Konjunktureinbruch bringen. Da hilft der aufgewertete Rubel wenig, wenn x-tausende Russen bereits arbeitslos sind oder noch werden das dürftige Warenangebot Russen verzweifeln lässt. Der Konjunkturein-

bruch ist keine vorübergehende Erscheinung, solange dieses Regime am Zug ist verfällt Russland in eine Zeit der Rezession wie sie nur vergleichbar in stalinistischer Zeit war. Nicht nur die Russen trifft es beinhart auch in der EU hat man den Zenit des Wohlstandes erreicht oder doch schon überschritten? Um das Schlimmste in der Wirtschaft am

Arbeitsmarkt zu verhindern, schließt sich Österreich dem Gas-Embargo nicht an.