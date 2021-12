Die OSG der neue Eigentümer des ehemaligen MEZ Gebäudes verdient Anerkennung

für den Umbau eines dem Verfall preisgegebenen Gebäudes im Zentrum der Stadt.

Die gelungene Fassade, die neue Größe überrascht äußerst positiv den Betrachter.

Es gibt noch einiges zu tun bis das Gebäude fertiggestellt ist, ist es so weit schmückt

den Bezirksvorort ein weiteres großes Gebäude. Das MEZ war ein Riesen-Flop, Dilet-

tanten hatten damals das Sagen. Die OSG plant weitere Reihenhäuser in M'burg zu

errichten soviel ich erfuhr werden bebaute Liegenschaften in der Hintergasse nahe der

Leitgebgasse abwärts zur Schubertstraße geschliffen.