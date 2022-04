Solange der Demokratiehasser lebt, wird europäische, westliche Staaten meiden müssen, um nicht auf der Stelle verhaftet zu werden. Er und seine mitschuldigen

Mitläufer dürfen trotz Anklage des Kriegsverbrechers-Tribunals in der Welt noch umherreisen. Z.B.: Belarus, genug Regierungen auf verschiedene Kontinente zeigen Verständnis für den Despoten. Ob in asiatische, afrikanische, lateinamerikanische Staaten sind die Despoten willkommen. Nicht einmal die russischen Apparatschiks im Kalten Krieg zeigten so deutlich wie sie demokratische Werte hassen. 1991 ließen sich westlichen Regierungen vom KGB Mann in seinen Bann schlagen ein schwerer Fehler

der damaligen Regierungen. Ein KGB Offizier wird russischer Minister-Präsident da

hätten alle Alarmglocken läuten müssen. Der Despot im Schafspelz hatte viele Jahre Zeit Schwachstellen in demokratisch geführte Staaten zu analysieren - es gab nach

seiner Erfahrung genug davon. Umso mehr hasste er demokratische Werte, wurde

weiterhin vom Westen verhätschelt und respektiert. Sein brutales Vorgehen in

Tschetschenien, Georgien ließ man ihn zu ohne sich einzumischen - bei diesem Mann

nicht anecken war die Devise. Seine Machtbefugnisse kannten keine Grenzen auf

Lebenszeit ist er Präsident einer großen Atommacht geworden, im Schlepptau zieht

er Erfüllungsgehilfen mit, die allesamt wissen, wenn ihr Gönner vor Gericht steht folgen

sie ihm nach.