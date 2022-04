Der Internationale Währungsfonds hat im Jänner 2022 aufgrund von Omikron das Wachstum das erste Mal empfindlich herabgestuft. Durch den Krieg in der Ukraine, die

Verteuerung fossiler Brennstoffe insbesondere russisches Erdgas lässt dem IWF keine

andere Wahl um die Wachstumsprognose erneut herabzustufen. Die chinesische Hafen-

stadt Singapur hat den größten Containerhafen weltweit hunderte beladene, unbelad-

ene Containerschiffe warten, dass sie entladen oder beladen werden. Der Hacken in Singapur ist die wochenlange Virus-Pandemie, das Geschäftsleben steht still, Hafen-

mitarbeiter sind in Quarantäne. Lieferengpässe für viele produzierende Brachen ist die Folge dazu kommt die empfindliche Verteuerung, wenn die Nachfrage weit höher ist als das Angebot. Die Lieferengpässe mit Chips treffen alle Zweiradbauer und Autobauer, digitale Gerätebauer. Russland zählt zu den größten Weizen, Mais Exportländer Welt der Weizenpreis hat sich schon dreimal verdoppelt dasselbe gilt für den Mais. Die fruchtbare Ukraine hinterlässt eine große Lücke in diesem Jahr, die Weizenfelder, Maisfelder sind großteils zerstört. Staaten in Afrika, Asien werden den Getreideausfall besonders spüren zu befürchten ist dort eine Hungersnot. Im Westen müssen wir mit weiterem Preisanstieg

aufgrund höherer Transportkosten rechnen, wenn die Waren mit Containerschiffe, Lkw,

Frachtflugzeuge angeliefert werden. Aus Singapur kommen viel zu wenig Waren und in zu lange Zeitabstände nach Europa. Eine Woche lang brauch man um ein Container-

schiff zu entladen bzw. zu beladen.