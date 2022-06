Frühabend unterhält der bekannte Gesangsinterpret Mantoza eingebürgerter Italiener aus

Bad Sauerbrunn mit Musikbegleitung die Besucher. Der Zuspruch der Besucher ist enorm,

die italienische Kulinarik lockt mit allem, was in Bella Italia schmeckt. Warmes Essen wird es

nicht geben doch alles andere ist reichlich vorhanden. Die italienischen Marktfahrer sind

keine Diskonter, ihre Produkte haben ihren Preis jetzt sind sie noch teurer als vor der immen-

sen Treibstoffpreis-Verteuerung und noch andere Regiekosten. Diesmal kamen die Italiener

einige Tage vor dem Monatsletzten in einer Zeit, wo bereits viele Menschen knapp per Kasse sind. Die eklatante Verteuerung frisst den Inhalt im Börsl am Monatsende leer. Die italien-

ischen Marktfahrer wird es bei uns gefallen, sonst würden sie nicht jedes Jahr um diese Zeit

aufkreuzen. Der musikalische Abend an zwei Tagen bringt mediterranen Flair auf die Bach-

decke zur großen Freude der Besucher.

