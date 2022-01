Vom neuen Eigentümer des Bau-Areals hört man derzeit nichts, wie es dort weiter gehen soll.

Als die geschliffene Fläche in neuen Besitz überging, brachte man einige kleine Tafeln am

Drahtzaun an, darauf stand R I Z, was so viel wie REISE INS ZIEL heißen soll. Die Tafeln sind schon längst verschwunden - einige andere Firmentafeln hat man indessen angebracht, die allerdings auf eine Verbauung der Fläche informationslos sind. Die Vertreter der Stadtge-

meinde sind in der Zeit der Bachdecke-Sanierung stark ausgelastet, um sich um die Bau-

Phase I Zeit zu nehmen, wie es dort weitergehen soll. Die Fertigstellung der Bachdecke wird

im Frühjahr bis in den Sommer hinein abgeschlossen sein. Ein neues Verkehrskonzept ist

in diesem Bereich zu erwarten bis dahin wird das Unkraut in der Michael Kochstraße weiter

wachsen. Die Gebäude in der Michael Kochstraße entlang bis zum Kreisverkehr werden in

den nächsten Folgejahren ebenfalls geschliffen es entsteht ein neuer Stadtteil vom Bezirks-

vorort. Bis dahin fließt noch sehr viel Wulkawasser in den Neusiedler See. So ein großes Bau-

vorhaben kostet eine jahrelang vielseitige Planung nicht nur der Bau, sondern die Übersied-

lung von Wohnungsmietern in den Abrissgebäuden. Die Stadtgemeinde wird sich noch mit den verfügbaren Büroräumen gedulden, bis sie in ihr neues Rathaus übersiedeln können.

Der Plan vom Großstapler und Größenwahnsinnigen Pucher war ja nicht schlecht, doch wie

er es anging, führt es schlichtweg in ein finanziellles Desaster.

