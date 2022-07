Freitag kaufte ich eine 6er-Packung gekühlte Weingartenpfirsich zwei Tage später waren sie bereits stark angefault. Ich hatte sie nach dem Kauf nicht weiter gekühlt, weil kein Platz in Kühlschrank war. Die verpackten Erdbeeren im Markt nimmt man vom Kühlregal heraus bringt sie nicht sofort nach Hause unterbricht die Kühlkette, bis sie nach einem Zwischenaufenthalt im Kühlschrank landen. Bei gekühlten Bananen verfärbt sich, die gelbe Schale wird unansehnlich, die Frucht wird schnell überreif. Gekühlte Erdbeeren

sind besonders empfindlich, wenn sie einem Kühlkreislaufwechsel ausgesetzt sind. Der

Fäulnisprozess beginnt in kurzer Zeit. Ich will nicht wissen, wie viel verfaultes Obst in den

Märkten entsorgt wird. Die Schwundmasse wird in den Preis einkalkuliert darum ist

Obst teuer. In heiße Tage wie im ab Mitte Juni, Juli, August sollte man nur den Tages-

bedarf von gelegtem Obst, loses Obst kaufen, um der Fäulnis wenig Angriff zu geben.