richtet wurde nach wie vor im Besitz der Gemeinde ist. Der Umbau inkl. Vergrößerung der Terrasse würde weiteren öffentlichen Boden beanspruchen, der wahrscheinlich nicht ablösefrei dem Besitzer überlassen wird. Pucher, der Vorbesitzer hatte damals die Gunst der Gemeine erworben auf dem breiten Vorplatz, Gehweg einen kleinen Terrasse betrieb zu führen. Die kleine Terrasse wird weiterhin die Gemeinde genehmigen doch mit dem Umbau ist das eine ganz andere Sache, die die zuständige Gemeindevertretung nicht verantworten will ohne Zustimmung der oppositionellen Fraktionen. Eine Lösung wird sich finden lassen da gibt es keinen Zweifel, die Abtretung des Gemeindebodens kostet halt Geld dem Besitzer- eine Verhandlungssache in der Gemeinde. Ohne größere Terrasse ist in warmen Jahreszeiten nachmittags und abends Flaute beim Flurl.