Nicht zu glauben doch es ist wahr als ich mit einer Person über die Sanktionen disku-

tierte. Sie ist felsenfest überzeugt, dass Russland die Sanktionen verkraften wird und wir im Westen ins Hintertreffen geraten. Der Diskurs konnte nicht weitergeführt werden.

Informiert sich diese Person nicht, dass die verschärften Sanktionen schon wirken bei

weitem noch kein Ende in Sicht ist. Gebildete Russen verlassen das Land, einer nach dem

anderem Betrieb hat bereits Probleme mit produzierender Ware. Der Rubel hat sich zwar

erholt doch aufgrund der enormen Verteuerung vieler lebensnotwendiger Waren geht

die Kaufkraft für viele Russen verloren - einen großen Teil ihres Einkommens frisst die Verteuerung auf. Ihr moderner Raketen-Kreuzer liegt am Grund des Asowschem Meer

Russland wird dem Raketenmarschkörper-Kreuzer folgen, wenn der KGB Mann die Ukraine um jedem Preis nach Russland zurückholen will. Der KGB Mann schlittert mit

dem Regime unaufhaltsam in ein wirtschaftliches Desaster reißt sehr viele einfache

Russen mit genug naiv sind die verlogene Propaganda, die einseitigen Staatsmedien glauben, obwohl die ganze Welt weiß, was der KGB Mann in der Ukraine für Greuel-

taten, zulässt. Der russischen Bevölkerung wurde die Aufarbeitung ihrer grausamen

Vergangenheit vorenthalten erst durch westliche Medien, Internet und andere Quellen erfuhren sie, was in ihrem Land geschah. Die einfache Bevölkerung fing mit westliche

Informationen nicht viel an zu sehr hatte sie Angst vor Repressalien der Kommunisten.

Das Angstgefühl kriegen die Russen nicht los ihre Machthaber wählen sich selbst des-

halb sind sie sehr beeinflussbar, was ihnen gesagt wird, was sie hören und sehen. Das

Wirtschaftswachstum in Europa wird einen Dämpfer bekommen so viel steht fest den

Russland war ein interessantes Exportland.