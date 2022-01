Gekracht hat es wie immer schon vor dem Jahreswechsel doch die Raketen kamen

knapp vor dem Jahreswechsel dran und es war eigentlich ungewohnt weniger los

am Himmel als viele Jahre davor. Es hat sich bemerkbar gemacht, dass die Handels-

ketten geschlossen auf Silvester-Raketen verzichtet haben - die Baumärkte wurden

überrannt waren bald ausverkauft. Ein weiterer Grund ist die Kostenexplosion für Energie, Treibstoff, Auto, Miete, Nahrungsmittel, sie zwingt nicht wenige Familien zum

Sparen. Hund, Katze sowie die Kühe, Hühner, Rinder im Stall haben sich sicher gewund-

ert wie relativ schnell der laute Spuck, aufhörte. Geld in den pechschwarzen Himmel

schießen, um Gaffer aus der warmen Stube oder sogar aus dem Bett zu locken, ver-

stand ich beim besten Willen nicht. Ein Bravo an die Märkte, die auf den Verkauf von

Feuerwerkskörpern verzichtet haben, um was Gutes für den Umweltschutz zu tun.