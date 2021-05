Sie haben schon von Kryptowährungen gehört, gelesen es gibt mehrere davon die be-

bekannteste ist der Bitcoin. Sein spektakulärer Kursanstieg hat Bitcoinbesitzer mit einem

Schlag sehr reich gemacht. Der Bitcoin ist eine Spekulationswährung für Zocker in letzter Zeit ist der Kurswert stark gefallen. Also der Bitcoin ist zu 99 % kein Zahlungsmittel um den täglichen Bedarf damit zu bezahlen. Im Gerede ist die digitale Euro-Währung wie sie bereits

in anderen Länder vorhanden ist z.B.: Schweden. In deutschsprachige Länder wehrt man

sich gegen die digitale Währung. Das verfolgte Ziel ist durchschaubar mit dem digitalen

Zeitalter soll der Bargeldverkehr möglichst reduziert werden. Vorzeichen gibt es schon

längst mit bargeldloser Kreditkarte-Zahlung in Märkte. Wird die digitale Währung kommen

dann wird der gläserne Mensch geschaffen z.B.: auf seine finanziellen Mittel am Bankkonto

kann mit Tastendruck jederzeit Einblick und mehr in Wege geleitet werden. Noch sind, wir

nicht so weit doch der Anfang ist in Bewegung geraten es wird so lange daran gefeilt bis

der Bargeldverkehr auf ein Mindestmaß eingeschränkt wird. Die Ausfragerei in der Bank

bei Bargeldeinzahlung ab 5.000,-- woher das Geld kommt usw. ist der Anfang einer bevor-

stehenden Veränderung unseres Zahlungssystems. Das digitale Zeitalter birgt Gefahren

wie Hacker es immer wieder beweisen, Vorsicht ist beim Öffnen von E-Mails die unverhofft einen Gewinn mitteilen sich in persönliche Daten einschleusen, um finanziellen Schaden zu hinterlassen, wer weiß, was uns noch erwartet...?

.