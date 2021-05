Ich schrieb erst kürzlich einen Beitrag über das geschlossene Café-Lokal neben dem Hartlauer. Der Beitrag ist inzwischen gelöscht, weil mir der Grund nicht bekannt war, warum geschlossen ist. Jetzt steht es weiß auf schwarzer Tafel warum die Lokal-Mieterin nicht mehr auf sperrt? Frau Sommer ging in Pension. Es wird sich wieder jemand finden der das günstig gelegene kleine Café-Lokal unter einem anderen Name eröffnet. Ein Nachfolger wird sich finden, sobald die Sanierungsarbeit & Gestaltung abgeschlossen ist. Der Nachfolger lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen Sitzgarnituren, Sonnenschirm wie seine Vorgängerin in Nähe des Lokal hinzustellen. Ein Teil der neuen Bachdecke wird zum Entspannen, Erholen

ausgebaut - die Bevölkerung sowie Gäste dürfen sich jetzt schon freuen, wie sich die Gustav-

Degengasse verändern wird.