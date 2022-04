Die freie Welt tut, was sie kann liefert am Anfang des Krieges Abwehr-Waffen gegen Ketten-

fahrzeuge, Truppentransporter, Kampfjets, Maschinengewehre usw. Weitreichende Waffen

wie Kanonen, Raketen, Panzer fehlen der ukrainischen Armee. Die Russen haben alle ihre

Kampfjets gleich zu Anfang des Krieges zerstört. Ein anderes Kapitel in dieser Tragödie

ist das Gas-Embargo gegen den KGB Mann? Drei EU Länder sind nicht dafür wie Deutschland,

Österreich und Ungarn - Orban ist ja der Freund zum KGB Mann fällt, lieber der EU in den

Rücken als seinen Freund in Moskau. Falls die Ukraine in die Hände vom KGB Mann fällt,

fällt ihr auch mit ließ sich der Bürgermeister von Kiew in seiner Verzweiflung hinreißen.

Deutschland ist Nato-Land, Österreich kommt derzeit ohne russischen Gas nicht aus. Eine rasche Ersatzlösung ist nicht in Sicht außerdem hat man die Gas-Lieferungen vertraglich fixiert. Ein weiterer Punkt, wie sollte man der heimgesuchten Ukraine helfen, wenn durch Mitwirken des Embargos die Wirtschaft schrumpft, die Staatseinnahmen zurückgingen?

So schrecklich das Ganze ist den Ukrainern wird geholfen, wo man nur kann der KGB Mann

weiß von der Abhängigkeit einiger EU-Länder vor allem das es für sie keine Alternative gibt

als russisches Gas. Auf jedem Fall ist Bewegung in die EU gekommen um sich Schritt für

Schritt aus der Umklammerung vom russischem Gas zu befreien. Noch eine Zeit lang fließen

x-Millarden für Gas in die russische Staatskasse um den Krieg weiter zu finanzieren. Die

Wirtschaftskrise, die auf Russland zurollt, wird die pralle Staatskasse dezimieren, ob dann

noch genug Rubel vorhanden sind um weiter Krieg zu führen sei dahin gestellt.