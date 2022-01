Die Adresse ist ein Geheim-Tipp für Blödeln scherzen, wenn einer nach dem anderen in der Runde loslegt gibts eine Gaudi, die hat es in sich. Der humorlose Typ bleibt dabei ernst, ihn bringt auch ein gelungener Sketch nicht gleich aus seiner Fassung, so z.B.: ein Witz über eine Frau, die an das FA schrieb: Liebes Finanzamt, ist mein Mann absetzbar und Sonderausgaben verursacht er auch. Wenn ja, schreiben sie mir wann, wie und wo? Die Lohnsteuer ist eine direkte Steuer - wer kennt eine indirekte Steuer, fragt der Lehrer das Fritzchen? Herr Lehrer, die Hundesteuer - wieso den, die Hundesteuer ist die Antwort vom Lehrer. Fritzchen, weil sie vom Hund nicht bezahlt wird. Ein Kunde kommt zum Geldanlage-Berater, will sein Geld in Steuern anlegen, er habe gehört, die Steuern steigen wieder an. Ali und Fritzchen sitzen auf der Schulbank gemeinsam zusammen, als die Lehrerin die Frage stellte: Wer in Deutschland geboren ist, hebe die Hand hoch. Außer Ali heben die anderen Schüler die Hand hoch - Fritzchen sagt zu Ali warum lässt Du die Hand unten, Du bist doch auch hier geboren. Ali erzählt das zu Hause seinem Vater, der holt aus und haut Ali eine runter. Darauf hin murmelt Ali, als Deutscher hat man nur Stress mit den Türken. Was ist eine Gasse voller nackter Männer? AW: Eine Sackgasse!

Mann und Frau liegen im Bett. Sie: "Wäre das schön, wenn Du jetzt geil wärst". Er: Wäre

das schön, wenn Du schön wärst. Die beschissene Virus-Zeit verlangt nach humorvolle

Beiträge. Freundschaft mit Bekloppten ist noch BEKLOPPFTERT zu sein als man es schon ist. Heute Morgen den Chef gefragt, ob ich morgen später kommen darf. AW vom Chef:

träume weiter. Ihr Passwort: Penis - AW Ihr Passwort ist nicht lange genug. Intelligente

suchen nach Lösungen - Dumme nach Schuldigen. Geldsorgen: Schade, dass am Ende des Geldes noch so viele Monatstage übrig bleiben.