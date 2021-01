Der Schweinsbraten mit knuspriger Schwarte gelingt nicht jedem Mann oder Frau in der Küche.

Entweder ist die Kruste hart wie Stein, verbrannt oder zu weich geraten. Wie es geht, schreibe ich

hier nieder: die Schwarte vom Bauchfleisch oder von der Schulter in der Pfanne ins Wasser einlegen 1 h lang bei 130 Grad weich garen. Nachher das Fleisch ab trocken die weiche Schwarte

Rautenförmig einkerben und mit reichlich Salz bestreuen und ein Reiben mit Küchenpapier (wegen Krustenbildung). Die Fleischseite und ringsherum ebenfalls mit Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprika

einreiben und die Würzmittel ca. 1 h (am besten über Nacht) im Kühlschrank einwirken lassen.

Jetzt bereiten wir die Soße vor: Zwiebel, gereinigtes Suppengemüse grob schneiden (Unterlage

in der Brat Panne für den Schweinsbraten garen). Das Rostgitter vom Herd wird in die untere Ebene eingeführt. In einer Pfanne lässt man Öl heiß werden gibt 1 Teelöffel Puderzucker ins Öl rührt mit dem Löffel um bis der Zucker karamellisiert dazu gibt man Tomatenmark und die Zwiebel mit dem Suppengemüse lässt es anrösten ist es so weit gibt man einen Schuss Rotwein dazu lässt die Flüssigkeit aufkochen (Einreduzieren) wiederholt das ganze noch zweimal bis der Alkoholgehalt verdunstet ist. Jetzt hebt man das Fleisch einen Augenblick aus der Brat Pfanne und verteilt das

Gemüse darin setzt das Fleisch auf das Gemüsebeet und leert heißes Wasser dazu - nicht zu viel.

Bis 170 Grad wird vorgeheizt und für eine gute Stunde bleibt das Fleisch in der unteren Ebene im Herd. Nach Ablauf der Garzeit wird die geschmackvolle Kruste in Angriff genommen a) Schutzblech bei älterem Herd anbringen wegen der Armaturen, b) Grillfunktion einschalten und Temperatur

Zug um Zug auf 230 Grad erhöhen (nicht auf ein Mal sonst verbrennt die Kruste). Die Grillzeit

richtet sich nach der Größe vom Fleischstück. Wichtig ist das man laufend nach schaut wie sich die Krustenbildung entwickelt - goldbraun soll sie am Ende sein. Ein weiterer wichtiger Schritt ist

das Rasten des Krustenbraten in der Regel 15 Minuten - also nicht sofort anschneiden.

Das Rezept ist für alle gedacht die bisher noch keinen richtigen knusprigen Schweinsbraten

hin gekriegt haben.

Wünsche gutes Gelingen