Geschätzte 10000 Covid-19 Verleugner, Verweigerer demostrierten in Wien

Am 16.1. kamen sie nicht nur aus Österreich auch aus dem Ausland nach Wien um sich der

genehmigten Demostation anzuschließen. Die Teilnehmer ordnet man der politisch rechten und linken Seite zu unter ihnen sah man auch Herrn Strache. Anfangs schien der Demo-Zug halbwegs geordnet abzulaufen bis auf einige Schreihälse die sich mit "Kurz muss weg" bemerkbar machten. Doch lange hielt die Ordnung nicht an je mehr sich den Zug anschlossen, desto enger marsch-

ierten sie dahin und das ohne NMS. Das große Polizeiaufgebot verhindert das Rabauken auf andere Gegen-Demonstrierter trafen. An die zwanzig Demonstranten wurden festgenommen und mehrere hundert Personen wurden angezeigt. Meinungsfreiheit und Demo-Recht gehört zu den Grundrechte der Demokratie doch wie weit wird das vom Mob genützt? Unsere Regierung wird ge-

fordert wie sonst keine davor, um das Schlimmste zu verhindern, verordnet Sicherheitsmaß-

nahmen die das Privatleben und Geschäftsleben empfindlich einschränken und diese 10000 ver-

leugnen, verweigern die Infektionskrankheit die fast die ganze Welt befallen hat. So dumm sind

diese Demonstrier er nicht sie sind gut informiert werden von politisch Rechten, Linken Aufwiegler irregeführt folgen gehorsam wie Lemminge. Die Lockdown Zeit hat die Regierung bis 7.2. ver-

längert man wird beobachten, ob die Zahl der neu Infizierten stark zurückgeht, den sie ist immer

noch viel zu hoch um sie zu lockern, aufzuheben. Die Festgenommenen und angezeigten

Personen müssen mit empfindlich hoher Geldstrafe oder mit Haftstrafe rechnen.