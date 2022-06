Ganz Italien wird zum dritten Mal von einer Hitzewelle heimgesucht die den Grundwasser-

Pegelstand besorgniserregend sinken lässt. Seit kurzer Zeit wird in gewissen Regionen abends das Trinkwasser von Wasserleitungsunternehmen abgedreht. Die erforderliche

Maßnahme wird in der Agrarwirtschaft große Ernteausfälle hinterlassen. Vom Gardasee

soll Wasser abgepumpt werden, um es auf Gemüse-Felder zu leiten, so dramatisch ist die Wasserversorgung in unserem südlichen Nachbarland. Die Bevölkerung von betroffenen Regionen werden aufgefordert, mit dem Wasserverbrauch sparsam zu sein, Gartenbewäs-

serung, Pool-Befüllung unterlassen, statt volle Badewanne unter die Dusche zu gehen. Die schneearmen Winter in letzte Jahrzehnte, die Trockenheit durch anhaltende Hundstage weit über 30 Grad sowie unausgiebiger Niederschlag führen auch bei uns regional zu sinkenden

Grundwasserspiegel. Der Neusiedler-See, der Seewinkel ist stark davon betroffen. Das Wasser-Reservoir Wiener Neustadt-Neudörfl versorgt das nördliche Bgld. der Wasserverband sieht noch kein Problem mit der Trinkwasserversorgung doch er rät ab Wasser zu vergeuden. Sollten schneereiche Winter ausbleiben, ausgiebiger Regen kaum fallen dann wird es auch in unserem Land Wasserknappheit geben. Der Wasserverband, ist bestrebt neue Trinkwasser-

quellen aufzufinden und nutzbar machen - das hat natürlich seinen Preis, den die Kosten sind beachtlich. Stolze Pool-Besitzer dürfen noch weiter plantschen kostbares Trinkwasser am Ende der Badesaison verschmutzt in die Kanalisation ableiten. Wie lange ihr Vergnügen noch anhält, hängt vom Wasserband ab wie er den Verbrauch inkl. Abgaben berechnet.