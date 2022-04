Wenn der Mann spürt, dass es eng um ihn wird stoppt er aus Vergeltung den Gas-Hahn in EU Länder wie Deutschland, Österreich und in andere Abnehmerländer. Es gibt keinen

Ersatz für russisches Gas, das weiß er nur zu gut der KGB Mann weiters ließ er am Diens-

tag an der Ostgrenze zu China verlautbaren, dass man Russland nicht isolieren kann wie es der Westen vorhat. Der für Energie-Politik zuständige EU Kommissar schloss nicht aus, dass aus Vergeltung der Gas-Hahn überraschend abgedreht wird - dem verlogenen Regime ist alles zuzutrauen. Die Gas-Abnehmer in der EU sind dem Regime noch eine Zeit lang ausgeliefert, um nicht selbst mit im wirtschaftlich unterzugehen. 2036 geht die Amtszeit vom KGB Mann zu Ende eine noch sehr lange Zeit, wenn nicht vorher ein schick-

salhaftes Geschehen seine Amtszeit beendet. Er hat es in der Hand, ob Gas in die EU fließt oder nicht die Unsicherheit bzw. die Angst der Endverbraucher steigt von Tag zu Tag. Sobald sich seine "Spezialoperation" als Fiasko herausstellt die Lügen nicht mehr im Volk ankommen wird es für ihn brenzlig. In der Klemme zu sitzen akzeptiert einer vom KGB überhaupt nicht dann sinnt er nach Rache - er hat ja die Mittel in der Hand, um sie anzuwenden.