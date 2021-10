„Süßes oder Saures!“ Bestimmt kennen Sie diesen Spruch.

Am 31. Oktober ist es wieder soweit, wenn Kinder an Ihrer Haustür um Süßigkeiten bitten. Für viele ist Halloween ein harmloser Spaß. In den Kindergärten, Volksschulen sowie den höheren Schulen ist es ein beliebtes Fest, das immer mehr zelebriert wird.

Einige, die Halloween oder ähnliche Feste feiern, glauben gar nicht an Geister oder übernatürliche Mächte, sondern wollen einfach nur Spaß haben oder sehen darin eine Möglichkeit, dass ihre Kinder ihre Fantasie ausleben. Andere dagegen haben große Bedenken.

Wo liegt der Ursprung?

Ursprünglich stammt Halloween aus dem uralten keltisch-angelsächsischen Heidentum und hängt eng mit der Ahnenverehrung zusammen. Laut dem Großen Handbuch der Weltreligionen glaubte man, dass „die Toten an diesem Fest mit den Lebenden in Kontakt treten konnten“.

Die Herkunft einiger Halloween-Bräuche und -Symbole

SÜSSIGKEITEN: Die Kelten wollten böse Geister mit Süßigkeiten besänftigen. Später animierte die Kirche Feiernde dazu, am Abend vor Allerheiligen von Haus zu Haus zu ziehen. Sie sollten um Essen betteln und im Gegenzug Gebete für die Toten sprechen. Aus diesem Brauch heraus entstand das bekannte „Süßes, sonst gibt’s Saures!“.

VERKLEIDUNG: Die Kelten trugen furchterregende Masken, um für Geister gehalten zu werden. So hofften sie, böse Geister zu verscheuchen. Die Kirche sorgte dafür, dass heidnische Bräuche mit den Festen Allerseelen und Allerheiligen verschmolzen. Später zogen Feiernde als Heilige, Engel oder Teufel verkleidet von Haus zu Haus.

KÜRBISSE: Ursprünglich wurden ausgehöhlte, kerzenerleuchtete Rüben aufgestellt, um böse Geister abzuwehren. Kerzen galten als Sinnbild für die Seelen im Fegefeuer. Später wurden geschnitzte Kürbisse üblich.

Wie man sieht, haben diese Symbole eine düstere Vergangenheit.

Fakt ist, dass Halloween, Allerheiligen und Allerseelen auf dem Glauben gründen, die Toten würden leiden oder könnten den Lebenden irgendwie schaden. Die Bibel zeigt jedoch, dass solche Ängste unbegründet sind.

Schon König Salomo schrieb in seinem Bibelbuch Prediger im 9. Kapitel, Vers 5: „Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, aber die Toten wissen gar nichts“. Da die Toten ohne Bewusstsein sind und daher weder anderen schaden noch selbst leiden können, hat niemand etwas von ihnen zu befürchten.

Wissen bringt die Freiheit mit sich, eine Wahl zu treffen. Gut überlegte Entscheidungen können wir jedoch nur treffen, wenn wir alle Tatsachen kennen.

Ich hoffe Ihnen hat mein Artikel dabei geholfen. Wie werden Sie sich entscheiden?