Wo so gut wie kein Fremdenverkehr ist, kommt die Tag-, Abendöffnungszeiten dem Wirt teuer zu stehen. Sein Personal ist unterbeschäftigt, verursacht nur Kosten, die keinen befriedigenden Ertrag zu lassen. Wie es einmal früher üblich war, die Männer

kaum Frauen den Nachmittag bis in späte Abendstunden beim Wirt verbrachten ist

vorbei. Wozu dann nach der Mittagszeit für wenige Gäste offen halten ist nicht kauf-

männisch durchdacht. Die Öffnungszeiten von Wirte mit Fremdpersonal am Land sind längst überholt, um gewinnbringend das Gasthaus, Heurigen-Restaurant zu führen.

In der Brodischgasse in Wiener Neustadt eröffnete in den 50er Jahre die Familie Hengl

den Henglkeller einige Jahre später übernahm die Familie Plank das äußerst beliebte

Restaurant. Geöffnet hat man ab 18 h eine Platz-Reservierung bei Tisch, war unbedingt

erforderlich so gut wie täglich war das Restaurant voll von Gäste. - wie lange geöffnet war weiß ich nicht mehr. Die Küche hat begeistert, die Preise waren für die damalige Zeit leistbar, der gute Ruf ging über die Grenzen von Wiener Neustadt hinaus. Ältere Leser meines Beitrages werden sich erinnern, wohin man gut Essen fuhr, der Henglkelller war immer einen Besuch wert. Unsere Wirte stehen, sitzen fassungslos in ihrem fast leeren Lokal herum, es fällt ihnen nichts ein aus der tristen Situation herauszufinden. Es wäre wenigstens einen Versuch wert, mit anderer Öffnungszeit es zu versuchen. Das Personal müsste dabei mit tun, ob sich der Versuch lohnt ist die nächste Frage? Auch das Angebot, die Lokal-Atmosphäre spielt eine wesentliche Rolle, um die Mundpropaganda in Fahrt zu bringen. Wäre ich ein Wirt geworden, wüsste ich wie man das Lokal belebt. Von ein bar Tschecheranten kann kein Wirt leben.