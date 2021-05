Frau Köstinger ist eine Türkise (ÖVP) also eine Ministerin die Wirtschafts-Interessen vertritt. Sie meckert schon eine Weile wegen zu niedrigem Fleischpreis für Viehzüchter/Fleisch-Pro-

duzenten und Fleisch-Aktions-Preise im Handel. Die Frau Ministerin ist eine Kärntnerin wuchs in einem kleinen Bauernhof auf schaffte es als Abgeordnete ins Parlament bis BK Kurz sie in die Regierung holte. Eine Frau die weiß, wovon sie spricht, nimmt man an. Ein Anliegen von mehrere ist die Kalbfleisch-Produktion im Land noch immer wird das meiste Kalbfleisch aus den Niederlande importiert - das muss nicht sein ist das Statement der Ministerin. Unsere Viehzüchter sind doch in der Lage den Markt mit Kalbfleisch von hoher Qualität zu versorgen meint sie. Ich erwähne hier den Verkaufspreis von Kalbsschnitzelfleisch in zwei Supermärkte a) einer der größten Märkte vermarktet in eingeschweißter Packung österr. Kalbsschnitzel pro kg um 34,-- b) ein wesentlich kleinerer Markt verlangt pro kg 15,-- das Kalbfleisch wird aus Niederlande importiert. Die wirtschaftsfreundliche türkis Regierung vergönnt anscheinend nur Besserverdiener das Kalbsfleischschnitzel es ist durchschaubar was Frau Köstinger verfolgt. Hohe Qualität produzieren bedeutet für die Ministerin höheren Preis für den Produzent herausholen letzthin soll der End-Verbraucher mehr blechen - wie bei BIO Produkte. Der hohe Fleischkonsum verlangt eine lückenlose Versorgung man sieht es in der Fleischvitrine sie ist bummvoll. Der Aktions-Preis für Schweine-/Rindfleisch in Märkte sind ein Dorn im Auge der Ministerin da fragt man zu Recht was der Fleisch Produ-

zent fürs kg bekommt. Ob das Billigfleisch von hoher Qualität ist bezweifle ich den beim Zubereiten geht es schrecklich ein. Der Super-Schmäh der Märkte ist oft der Aktions-Preis z.B.: um sehr viele % verbilligt was für eine Fangeisen auf den Konsument wartet. Für den

normalen Preis bleiben sie darauf sitzen oder soziale Einrichtungen werden beliefert.