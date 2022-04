Österreich ist sehr abhängig vom russischem Gas logisch gegen ein Embargo.

Auch Deutschland ist in gewisser Weise noch abhängig nur nicht so stark wie

Österreich. Was würde passieren, wenn man auf russisches Erdgas in der EU

verzichtet? Vor allem die Industrie sie verbraucht mit Abstand das meiste Gas

müsste ihre Produktion zurückfahren oder sogar einstellen die Belegschaft reduzieren, die Arbeitslose-Zahl stieg rasant an, die Verarmung würde um sich greifen, die Sozial-

ausgaben müssten gekürzt werden, die Haushalte müssten mehr für Heizen bezahlen. Flüssiggas wird mit Frachtschiffe von sehr weit hergebracht in Raffinerien im Destal-

lationsprozess von Rohöl für den Endverbraucher gasförmig hergestellt. Es darf nicht

sein, dass man für ein Gas-Embargo ist und mehr verliert als der Gas-Lieferant selbst.

Die warme Jahreszeit hat begonnen da wird das Gas-Vorkommen in Gas-Speichern

der ÖMV bis zum nächstem Winter reichen - und dann? Der KGB Mann hat seinen

Angriffskrieg deshalb gewagt, weil er richtig den Nato-Pakt einkalkuliert hat und wie

sehr einige EU Länder vom russischem Gas abhängig sind. Das Regime dirigiert be-

wusst den Gas-Preis nach oben bekommt täglich ca. 1 Milliarde an Devisen von den

Gas-Abnehmerländer. Das geforderte Embargo ist allzu gut verständlich - doch wie

schon angemerkt zu welchem Preis für Verbraucherländer.