Ein verschlossener Mensch will stets viel erfahren, selbst trägt er wenig dazu bei. Trifft er

auf einen extrovertierten Mensch genießt er wie aufgeschlossen den sein Charakter ist.

Mit einem zugeknöpften Typ ist es schwer einen Dialog zu beginnen bzw. zu führen. Typisch

extrovertierte Eigenschaften sind gesprächig, bestimmt, aktiv, energisch, dominant, entu-

siastisch, abenteuerlustig. Fad wird es mit diesem Mensch nicht, mit der Zeit eher ermüdend.

Ein introvertierter Typ passt hauptsächlich auf, dass er ja nichts verrät, was seine Schwäche

betrifft oder in seiner Sippe vorgeht. Ein gutes Gespräch wird selten entstehen den auf

Fragen kommt eine knappe Antwort und die trifft nicht immer den Nagel auf dem Kopf.

Es ist die Wesensart vom Mensch, ob man sich mit ihm gerne unterhält oder es lässt. Welche Wesensart trifft auf Sie zu?