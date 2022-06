Die x-fachen Milliarden Einnahmen von Gas-, Öl und anderer Bodenschätze teilt sich

die Elite des Regimes auf. Das Volk wird billig abgespeist ist zufrieden mit dem, was ihnen

Putin vom Kuchen überlässt. Putins Vernichtungskrieg verschlingt Unsummen an Geld

das im Grunde genommen dem russischem Volk zusteht nicht einer kriminellen Clique.

Die Russen haben sich damit abgegeben, ob es Fürsten, Zaren, Stalin war und wie jetzt Putin das Zepter schwingt einen Dompteur zu gehorchen. Die blinde Gehorsamkeit

gegenüber einen Kriegstreiber entbindet sehr viele Russen nicht aus den Klauen der

Mittäterverantwortung. Wer soll einmal zerstörte Städte, Agrarflächen, Infrastrukturen

wieder aufbauen, nutzbar machen - der Westen natürlich ist die allgemeine Antwort.

Russland wird sich weigern Rubel in die Ruinenlandschaft zu investieren. Jetzt bringe ich

den brach liegenden Reichtum der Oligarchen Bande ins Spiel der in der Zentralbank

gebunckert im Westen für unbestimmte Zeit gesperrt ist. Es ist Kapital & Vermögen,

das auf unredliche Weise dem russischem Volk geklaut wurde und noch immer vorent-

halten wird - auch Putins sagenhaftes Vermögen ist nicht unantastbar. Auf das einge-

frorene bzw. gesperrt Vermögen sollte so lange kein Zugriff der Besitzer sein bis das dafür zuständige Höchstgericht das Vermögen an die Besitzer freigibt. Der angehäufte Reichtum der Regime-Nutznießer entstand, in diesem Ausmaß von alleine durch eine Vielzahl exportierter Bodenschätze in den Westen.

ob Fürsten, Zaren und wie jetzt Putin